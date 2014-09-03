خليفة الدراي: التميز مكون أساس في مجتمعنا

قال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست قواعد للتميز والعمل والمبادرة لتقديم الخدمات المتميزة والمتقدمة، وأصبح جزءاً أساسياً من مكونات هذا المجتمع وأضاف أن حصول الإمارات على هذه المراتب المتقدمة يعكس حجم الجهود المُنظّمة التي تبذلها جميع الجهات والفعاليات بالدولة في ظل رؤية وطنية طموحة وأجندة عمل وطنية ذات أهداف محددة وواضحة تستهدف وصول الإمارات إلى أفضل المراتب على الصعيد العالمي في السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن التقدم المطرد الذي تحرزه الدولة سواءً في مجال التنافسية العالمية أو غيرها من المجالات يؤكد بصورة واضحة سلامة المسار الذي تسير عليه الإمارات.