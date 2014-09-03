مصر للطيران : 70 % نسبة الإشغال على طائرات الشركة

أكد الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن نسبة الإشغال على طائرات مصر للطيران وصلت حاليا الى ٧٠ % .

وقال النحاس أن هذه النسبة أعلى من العام الماضي والذي وصلت نسبة الاشغال فيه الى ٦٤ ٪ على جميع الرحلات مشيرا إلى أنه منذ بداية العام الحالي وهناك تحسن فى الأشغال على الطائرات .

وأوضح النحاس ان هناك ارتفاع تدريجي فى معدلات الاشغال على الرحلات ، مشيرا إلى أن خطوط مثل الخليج وجده وبعض الخطوط فى أوربا وأمريكا ارتفعت فيها نسب الإشغال أكثر من ٧٠٪ ، وباقي الخطوط تصل نسبة الامتلاء فيها الى ٧٠٪ ، متوقعا ان تستمر هذه النسبة حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي لانها هذه الفترة تشهد موسم الصيف والسياحة فى مصر وموسم اجازات المعلمين ثم سوف تهبط نسبة الاشغال على الطائرات بعد هذه الفترة .