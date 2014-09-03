أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير المالية الأسبق يطالب بخطة طويلة المدى لوضع مصر فى مصاف الدول الكبرى

Google+ Print
وزير المالية الأسبق يطالب بخطة طويلة المدى لوضع مصر فى مصاف الدول الكبرى وزير المالية الأسبق يطالب بخطة طويلة المدى لوضع مصر فى مصاف الدول الكبرى

وزير المالية الأسبق خلال الندوة

ناقش الصالون الثقافي للدكتور صديق عفيفي – في ندوته الشهرية بأكاديمية طيبة بالمعادي -الرؤية الاستراتيجية لكي تصبح دولة متقدمة، وهو حديث الساعة في المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر في عهدها الجديد.

وقدم الخبير الاقتصادي دكتور محمد البنا الرؤية والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد المصري، حتى تتحول مصر إلى دولة متقدمة ويكون لديه طاقات إنتاجية قادرة على انتاج سلع وخدمات تحقق مستوى معين من الرفاه والتحول الاقتصادي المعرفي.

واشار وزير المالية الأسبق د كتور محي الدين الغريب، بأنه لكي تحقق مصر التقدم يجب أن يكون هتاك مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وذلك من خلال ارتفاع مستوى دخل الفرد إلى 12 ألف دولار في السنة مع ارتفاع مؤشر المعرفة (التعليم والتدريب والتقدم التقني)، والصحة العامة وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة المقدمة للأفراد.

ويرى ” الغريب ” أن مصر تحتاج إلى وضع خطة طويلة الأجل مداها 20 عامًا تقسم إلى 4 خطط خمسية اعتمادا على التخطيط التأشيري أي الذي يقوم على السوق ويعتمد على الحوافز والسياسات الاقتصادية وتوفير مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

كما أكد الدكتور صديق عفيفي،  أهمية المشروعات القومية في هذه المرحلة، وأن مشروع تنمية قناة السويس مشروع قومي عملاق ويعد من أكثر المشروعات جذبًا للاستثمار المحلي وذلك لرغبة عدد كبير من الشعب المصري المساهمة فيه أملاً أن يساعد على تحقيق التنمية والتقدم والمكانة المنشودة لمصر حتى تخرج من مصاف الدول النامية إلى الدول المتقدمة.

كما شدت مطربة الأوبرا زينب بركات بمجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني التراث المصري الجميل.

وفي نهاية الصالون قدم . د صديق عفيفي شهادة تكريم للدكتور محي الدين الغريب، كما قدمت دكتور هالة الطلحاتي، مستشارة مؤسسات طيبة التعليمية شهادة تكريم للدكتور محمد البنا.

حضر الصالون نخبة كبيرة من المثقفين والاقتصاديين والإعلاميين وأساتذة الجامعات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر