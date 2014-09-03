وزير المالية الأسبق يطالب بخطة طويلة المدى لوضع مصر فى مصاف الدول الكبرى

ناقش الصالون الثقافي للدكتور صديق عفيفي – في ندوته الشهرية بأكاديمية طيبة بالمعادي -الرؤية الاستراتيجية لكي تصبح مصر دولة متقدمة، وهو حديث الساعة في المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر في عهدها الجديد.

وقدم الخبير الاقتصادي دكتور محمد البنا الرؤية والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد المصري، حتى تتحول مصر إلى دولة متقدمة ويكون لديه طاقات إنتاجية قادرة على انتاج سلع وخدمات تحقق مستوى معين من الرفاه والتحول الاقتصادي المعرفي.

واشار وزير المالية الأسبق د كتور محي الدين الغريب، بأنه لكي تحقق مصر التقدم يجب أن يكون هتاك مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وذلك من خلال ارتفاع مستوى دخل الفرد إلى 12 ألف دولار في السنة مع ارتفاع مؤشر المعرفة (التعليم والتدريب والتقدم التقني)، والصحة العامة وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة المقدمة للأفراد.

ويرى ” الغريب ” أن مصر تحتاج إلى وضع خطة طويلة الأجل مداها 20 عامًا تقسم إلى 4 خطط خمسية اعتمادا على التخطيط التأشيري أي الذي يقوم على اقتصاد السوق ويعتمد على الحوافز والسياسات الاقتصادية وتوفير مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

كما أكد الدكتور صديق عفيفي، أهمية المشروعات القومية في هذه المرحلة، وأن مشروع تنمية قناة السويس مشروع قومي عملاق ويعد من أكثر المشروعات جذبًا للاستثمار المحلي وذلك لرغبة عدد كبير من الشعب المصري المساهمة فيه أملاً أن يساعد على تحقيق التنمية والتقدم والمكانة المنشودة لمصر حتى تخرج من مصاف الدول النامية إلى الدول المتقدمة.

كما شدت مطربة الأوبرا زينب بركات بمجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني التراث المصري الجميل.

وفي نهاية الصالون قدم . د صديق عفيفي شهادة تكريم للدكتور محي الدين الغريب، كما قدمت دكتور هالة الطلحاتي، مستشارة مؤسسات طيبة التعليمية شهادة تكريم للدكتور محمد البنا.

حضر الصالون نخبة كبيرة من المثقفين والاقتصاديين والإعلاميين وأساتذة الجامعات