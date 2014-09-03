إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائى إثر تناول وجبات فاسدة ببنى سويف

أصيبت أسرتين، مكونتين من 9 أفراد من بينهم 3 أطفال، بتسمم نتيجة تناولهم وجبة غذاء فاسدة قاموا بشرائها من أحد المطاعم بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف وأثناء استقلالهم سيارة ميكروباص للعودة الى قريتهم البهسمون ومنشاة الحاج بمركز أهناسيا، شعروا بقئ واسهال وتوجهوا إلى مستشفى أهناسيا المركزى وتم احتجازهم بها وإجراء الاسعافات الأولية لهم وأمر المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف بإرسال عينة من القئ والإسهال الى معامل وزارة الصحة لمعرفة سبب التسمم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن بنى سويف، بلاغا من العميد سامى توفيق مدير ادارة النجدة ببنى سويف بوصول نور كمال الدين امين 19 سنة ربة منزل وشقيقتها صباح 31 سنة وعادل جابر سعيد 38 سنة فلاح ونجله يوسف 8 سنوات وشقيقه مينا 16 سنة ومريم هانى جابر 5 سنوات وشقيقه مينا 8 سنوات ووالدتهم نجلاء عزيز نصيف 29 سنة ربة منزل وفوزية سعيد تادرس 55 سنة ربة منزل الى مستشفى اهناسيا المركزى مصابين بتسمم نتيجة تناولهم وجبة غذاء فاسدة.

وتبين من تحريات المقدم مصطفى أبو عقرب رئيس مباحث أهناسيا، أن الأسرتين من مركز أهناسيا مقيمين فى قريتى منشاة الحاج البهسمون واتفقوا على الذهاب إلى زيارة أحد أقاربهم وتدعى ماريد كمال بمركز ناصر وعقب انتهاء الزيارة قاموا بالتوجه الى أحد المطاعم بمركز ناصر وحصلوا على وجبة غذائية وعقب مغادرتهم المركز فى احد الميكروباصات شعروا بالالم حادة بالبطن وتوجهوا الى مستشفى أهناسيا المركزى لاجراء غسيل معدة للأسرتين تم تحرير محضر بالواقعة.