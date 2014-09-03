رئيس أركان الجيش الليبي يصل القاهرة لبحث مواجهة الإرهاب

وصل إلى القاهرة، الأربعاء، اللواء عبد الرازق الناظورى، رئيس الأركان العامة للجيش الليبى، على رأس وفد قادما من طبرق، فى زيارة لمصر تستغرق يومين، يلتقى خلالها كبار المسؤولين لبحث دعم التعاون لمواجهة الإرهاب.

وقال مصادر مطلعة، كانت فى استقبال الناظورى والوفد المرافق له في مطار القاهرة، إن رئيس رئيس الأركان العامة للجيش الليبى سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين لبحث آخر تطورات الوضع فى المنطقة، ودعم التعاون فى مجال التدريب والتسليح، واللستفادة من الخبرات المصرية فى إعادة تأهيل وتكوين القوات المسلحة الليبية، ودعم التعاون فى مجالات حفظ الحدود المشتركة، ومواجهة الإرهاب وعمليات التسلل والتهريب، فى إطار مبادرة دول الجوار التى تهدف إلى إعادة استقرار الأوضاع داخل الأراضى الليبية.

تعد زيارة رئيس الأركان العامة للجيش الليبى لمصر الثانية خلال أسبوع، حيث أنهى فى 27 أغسطس الماضى زيارة بصحبة رئيس البرلمان الليبى. وتأتي الزيارة عقب تبنى الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا، الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، مبادرة مصرية بشأن ليبيا، تنص على وقف إطلاق النار وسحب سلاح الميليشيات المتناحرة، ووضع دستور للبلاد، ودعم العملية السياسة عبر حوار يشمل كل مكونات الشعب الليبي، والاعتراف بالبرلمان ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.