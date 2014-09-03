رافقي يارا في رحلتها إلى "البندقيّة"

شاركت مجموعة من النجوم العرب في رحلة ممتعة على متن باخرة Stars On Board، ولا سيما المغنيّة اللبنانية يارا، التي استغلت وجودها في إيطاليا لتستمتع بسحر هذا البلد الرائع، وتحديداً مدينة "البندقية" فيه.

"سيدتي نت" يكشف لك سرّ جاذبيّة هذه المدينة لأعداد هائلة من السائحين القادمين من أطياف المعمورة.

تقع "البندقية" في شمال إيطاليا، وتعدّ من أكبر مدنها لناحية عدد السكّان،.كما أنها واحدة من أكثر الأماكن استقطاباً للسائحين لغناها بالقصور والممرات المائية الجديرة بالاكتشاف.

وفي ما يلي أبرز العناوين السياحيّة في "البندقية":

- قصر "دوجي": يسمّى "دوكالي" باللغة الإيطاليّة، علماً أنّه كان عبارة عن مسكن حكّام البندقية، ورؤساء القضاة.

ويجسّد مبناه فنّ العمارة القوطية.وقد افتتح كمتحف منذ سنة 1923.

ومن أقدم أجزاء هذا القصر:الواجهة المطلّة على البحيرة، والزوايا المزدانة بالتماثيل التي تعود إلى القرن الرابع عشر.

ويستقبل القصر زائريه، يومياً، من الثامنة والنصف صباحاً، حتى السابعة مساءً.ويقفل أبوابه عند الخامسة والنصف من بعد الظهر في أيّام الشتاء.

- جسر "ريالتو" الحجري:يمتدّ على شكل قوس، ويمكن بلوغه عبر السلالم التي ترتفع من جانبيه.ويعدّ أحد الجسور الاكثر شهرةً في "البندقية"، علماً أنّه شُيّد تحت إشراف انطونيو دا بونتي.وهو بمثابة بوّابة "سوق ريالتو".

ولا تكتمل رحلتك السياحية إلى "البندقية"، بدون المرور بأحد أهم الممرّات المائية، من خلال عبّارة تسع 6 ركّاب بتعرفة 80 يورو للراكب.وهذه الأخيرة تنقلك لمدة 40 دقيقة في القناة، وذلك من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء، و100 يورو لمدة 40 دقيقة اذا اخترت أي وقت بين السابعة مساء حتى الثامنة صباحاً.

ولإقامة فريدة من نوعها، اختاري:

- "فندق كارنيفال بالاس": يقع في منطقة "غيتو" في "البندقية"، ويبعد حوالي 10 أمتار من محطّة Tre Archi Vaporetto للحافلات المائية.وتطغى العصرية على دواخله، فيما يغطي "الباركيه" أرضياّت غرفه، ويقدّم وجبة فطور أمريكيّة كل صباح.

- فندق Ca 'Sagredo :يحظى بإطلالة مباشرة على القناة الكبرى، ويبعد 7 دقائق سيراً على الأقدام من جسر "ريالتو"، ويتميز بديكوره الداخلي الفخم، وأثاثه "الأنتيك".

*نصيحة...

زوري "البندقية" في أواخر الخريف، وأوائل الشتاء، إذا كنت ترغبين بقضاء عطلة هادئة و"اقتصادية"، علماً أن "مهرجان البندقية السينمائي" يُنظّم في أواخر أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر (أيلول).

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