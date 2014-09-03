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وصول رئيس الأركان الليبى إلى مصر لدعم التعاون فى مكافحة الإرهاب

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وصول رئيس الأركان الليبى إلى مصر لدعم التعاون فى مكافحة الإرهاب وصول رئيس الأركان الليبى إلى مصر لدعم التعاون فى مكافحة الإرهاب

اللواء /عبد الرازق الناظورى

وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء اللواء عبدالرازق الناظورى رئيس الأركان العامة للجيش الليبى على رأس وفد قادم من طبرق فى زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقى خلالها مع كبار المسئولين لبحث دعم التعاون لمواجهة الإرهاب ..

وصرحت مصادر مطلعة كانت فى إستقبال الناظورى والوفد المرافق له في مطار القاهرة ” سيلتقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبى خلال زيارته مع كبار المسؤولين لبحث آخر تطورات الوضع فى المنطقة ودعم التعاون فى مجال التدريب والتسليح والإستفادة من الخبرات المصرية فى إعادة تأهيل وتكوين القوات المسلحة الليبية ودعم التعاون فى مجالات حفظ الحدود المشتركة ومواجهة الإرهاب وعمليات التسلل والتهريب وذلك فى إطار مبادرة دول الجوار التى تهدف إلى إعادة إستقرار الأوضاع داخل الأراضى الليبية”.

تعد زيارة ” رئيس الأركان العامة للجيش الليبى لمصر الثانية خلال أسبوع حيث أنهى فى 27 أغسطس الماضى زيارة بصحبة رئيس البرلمان الليبى.

كما تأتي الزيارة عقب تبنى الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا، الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي مبادرة مصرية بشان ليبيا تنص على وقف إطلاق النار وسحب سلاح الميليشيات المتناحرة ووضع دستور للبلاد ودعم العملية السياسة عبر حوار يشمل كل مكونات الشعب الليبي، والاعتراف بالبرلمان و مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.

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