محكمة ” غرفة عمليات رابعة ” تستمع لشهادة ضابط الأمن الوطنى

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ” محمد ناجي شحاتة ” الى شهادة ضابط الأمن الوطني ” أحمد صلاح الدين ” في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” غرفة عمليات رابعة ” والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان ” محمد بديع ” و50 من قيادات الجماعة .

وأكد صلاح الدين انه كان مكلفاً بتنفيذ أمر من نيابة امن الدولة العليا ضبط وإحضار المتهم في القضية ” مصطفى الغنيمي ” ليقم بضبطه بالفعل في أحد عقارات الحي العاشر بمدينة نصر .

وسمحت المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع بإستجواب الشاهد , ليوجه له المحامي محمد الدماطي سؤالاً عن ماهية المضبوطات التي قام بضبطها في محل ضبط المتهم ليرد عليه الشاهد ضابط الأمن الوطني بأنه لا يتذكر لمرور اكثر من عام على الواقعة .

ليطلب الدماطي من المحكمة سرد قائمة المضبوطات التي تم اثباتها في محضر التحقيقات بواسطة الضابط الشاهد وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة , ليبدأ الدماطي في السرد واحتوت القائمة على ملزمة بعنوان ” ما بعد رابعة ” وعدد سبعة ورقات خاصة بفعاليات وعدد 1 اسطوانة مدمجة مدون عليها عبارة ” لغة العصر ” وعدد 11 هاتف محمول و عدد 1 لابتوب ” .

ليسأل الدماطي الشاهد تعقيباً على ما سرده عن تعليقه على تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير التابع لوزارة العدل الذي أكد ان المحررات المكتوبة والمقدمة في قائمة المضبوطات لم تكتب بخط المتهم , ليجيب الشاهد بأن مسئوليته انحصرت على ضبط المتهم و ما يحوزه وانه بالنسبة للمحررات المكتوبة فقد سأل المتهم عن هل هي من مملتكاته من عدمة وكانت اجابة المتهم حينها انها تخصه .

لينتقل الدماطي بسؤال اخر للشاهد عن هل في إعتقاده ان ما ضبطه في حوزة المتهم من أجهزة لاب توب تشكل جريمة في حد ذاتها او تمس امن الدولة العليا , ليجيب الشاهد بأن ذلك يحدده ما يحتويه اللاب توب مشيراً الى انه لم يفرغ اياً من محتويات الاب

توب او السيديهات وانه فقط كان مسئولاً عن ضبط المتهم وما يحوزه من متعلقات وتسليمها للنيابة .