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صالون الإثنين الثقافى يناقش كيفية مواجهة تنظيم “داعش” الأسبوع المقبل

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صالون الإثنين الثقافى يناقش كيفية مواجهة تنظيم “داعش” الأسبوع المقبل صالون الإثنين الثقافى يناقش كيفية مواجهة تنظيم “داعش” الأسبوع المقبل

يقيم صالون الإثنين الثقافي” بالمجلس الأعلى للثقافة  ثانى ندواته تحت عنوان (داعش ..كيف المواجهة؟!)، وذلك فى السابعه مسائا يوم الإثنين 8 سبتمبر بالدور الثالث بمقر المجلس بدار الأوبراز

ويشارك فى الندوة  د. محمد عفيفي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة و أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة ، الكاتب الصحفي الكبير حلمي النمنم رئيس دار الكتب والوثائق القومية ،حاتم صابر خبير مقاومة الإرهاب الدولي

ويقام الصالون النصف شهرى تحت رعاية وزير الثقافة د.جابر عصفور،و إشراف د. محمد عفيفي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة،ويديره  الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن.

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