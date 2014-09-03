زيادة سعة الكرت الذهبي بمخابز بنى سويف من 1200إلى 4000 رغيفًا يوميًا

قررالمستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف قيام أصحاب المخابز باستلام بطاقات التموين من المواطنين على أن يقوم (أصحاب المخابز) بتجميعها وارسالها لمكاتب التموين المنتشرة بالمحافظة لتحديثها وتنشيطها ثم تسليمها للمواطنين وذلك في إطار التيسير على المواطنين ومنع تكدسهم على مديرية التموين ببني سويف لتنشيط وتحديث البطاقات التموينية لصرف الخبز طبقًَا للمنظومة الجديدة.

وفي إطار توجيهات المستشار المحافظ لمديرعام تموين بني سويف بحل المشكلات التي يمكن أن تؤثر على تطبيق المنظومة الجديدة بالتنسيق مع وزارة التموين صرح مدير التموين بأن الوزارة استجابت لمطلب المديرية الخاص بزيادة الكميات المسجلة على الكرت الذهبي ( كارت الطوارئ) الموجود بكل مخبز وزيادة سعته من 1200 رغبف يوميًا للمخبز إلى 4000 رغبف يوميًا خلال الأيام الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة لحين الإنتهاء من تحديث البطاقات وترك الحرية لصاحب المخبز بشراء احتياجاته من الدقيق من المطحن المربوط عليه دون التقيد بالحصة المقررة له على أن يقوم كل مواطن بتدوين أفراد بطاقته التموينية في كشوف بالمخبز الذي يتعامل معه لاستلام احتياجاته من الخبز خلال هذه المدة لحين استخدام البطاقات بعد تحديثها في عملية الصرف مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلة لن يزيد عن يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير لافتًا إلى متابعته المستمرة لإجراءات تحديث البطاقات مع المختصين بالشركة المسندة إليها عملية التحديث.