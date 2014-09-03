أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

زيادة سعة الكرت الذهبي بمخابز بنى سويف من 1200إلى 4000 رغيفًا يوميًا

Google+ Print
زيادة سعة الكرت الذهبي بمخابز بنى سويف من 1200إلى 4000 رغيفًا يوميًا زيادة سعة الكرت الذهبي بمخابز بنى سويف من 1200إلى 4000 رغيفًا يوميًا

أرشيفية

قررالمستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف قيام أصحاب المخابز باستلام بطاقات من المواطنين على أن يقوم (أصحاب المخابز) بتجميعها وارسالها لمكاتب التموين المنتشرة بالمحافظة لتحديثها وتنشيطها ثم تسليمها للمواطنين وذلك في إطار التيسير على المواطنين ومنع تكدسهم على مديرية التموين ببني سويف لتنشيط وتحديث البطاقات التموينية لصرف الخبز طبقًَا للمنظومة الجديدة.

وفي إطار توجيهات المستشار المحافظ لمديرعام تموين بني سويف بحل المشكلات التي يمكن أن تؤثر على تطبيق المنظومة الجديدة بالتنسيق مع وزارة التموين  صرح مدير التموين بأن الوزارة استجابت لمطلب المديرية الخاص بزيادة الكميات المسجلة على الكرت الذهبي ( كارت الطوارئ) الموجود بكل مخبز وزيادة سعته من 1200 رغبف يوميًا للمخبز إلى 4000 رغبف يوميًا خلال الأيام الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة لحين الإنتهاء من تحديث البطاقات وترك الحرية لصاحب المخبز بشراء احتياجاته من الدقيق من المطحن المربوط عليه دون التقيد بالحصة المقررة له على أن يقوم كل مواطن بتدوين أفراد بطاقته التموينية في كشوف بالمخبز الذي يتعامل معه لاستلام احتياجاته من الخبز خلال هذه المدة لحين استخدام البطاقات بعد تحديثها في عملية الصرف مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلة لن يزيد عن يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير لافتًا إلى متابعته المستمرة لإجراءات تحديث البطاقات مع المختصين بالشركة المسندة إليها عملية التحديث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا