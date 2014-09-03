أخبار الساعة: منهجية الإمارات في صناعة التفوق متفردة

قالت نشرة «أخبار الساعة» إن ما أشار إليه مجلس الإمارات للتنافسية من أن دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2021 وفق « رؤية الإمارات 2021 »، يؤكد أن هناك منهجية إماراتية في صنع التفوق والتفرد تقوم على أسس عدة أنتجت تجربة التنمية الرائدة في الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتحت عنوان « منهج التفوق في الإمارات » قالت: إن أول هذه الأسس عدم الاكتفاء بتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية الصادرة عن مؤسسات وهيئات لها مصداقيتها على المستوى العالمي وإنما العمل على الحفاظ على هذه المراكز والسعي المستمر من دون توقف من أجل التقدم إلى الأمام والحصول على مراكز أكثر تقدماً من منطلق إيمان قيادتنا الرشيدة بقاعدة أساسية في مجال التنمية هي أن التطور مسار مستمر يقوم على التجدد والتراكم، وأن التوقف عن التقدم إلى الأمام عند أية نقطة على هذا المسار يعني التراجع إلى الخلف.

معايير عالمية

وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية: أن الأساس الثاني لمنهجية التفوق الإماراتية هو التطلع الدائم إلى تحقيق التقدم، ليس بالمعايير الإقليمية فقط، وإنما بالمعايير العالمية أيضاً، حيث تؤمن قيادتنا الرشيدة بأن فرصة التقدم والترقي ليست حكراً على دول دون أخرى وإنما هي متاحة لكل دولة تأخذ بأسباب التقدم وتسعى إلى تحقيقه عبر رؤى وخطط واضحة تستند إلى تعبئة سليمة للموارد الوطنية المادية والبشرية وعمل مخلص من أجل المصلحة العليا للوطن، مشيرة إلى أنه من هنا فقد نجحـت الإمارات في التفوق على دول كـبرى ومتقدمة في العـالم في الكثير من مؤشـرات التنافســية على المستويات المختلفة.

وأوضحت أن الأساس الثالث الذي يميز منهجية الإمارات للتفوق والتفرد هو التخطيط الجيد، ليس للحاضر فقط، وإنما للمستقبل أيضاً، ومن ثم وضوح الأهداف وآليــات تحقيقها والمدى الزمني لذلك، وهذا أمر واضح في كل الخطط التنموية للدولة، ولذلك تحقق هذه الخطط أهدافهــا وتصل إلى مراميهـا وتكتسب أية خطة تنموية تعلنها دولة الإمارات مصداقية مطلقة على الساحتين الإقليمية والعالمية أيضاً مهما كان مستوى الطموح الذي تنطوي عليه.

وقالت « أخبار الساعة » في ختام مقالها الافتتاحي: إنه عندما تم إعلان « رؤية الإمارات 2021 » والتأكيد أن هدفها هو جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في الذكرى الخمسين لإنشائها، كانت هناك ثقة تامة، ليس على الساحة الإماراتية أو العربية فقط، وإنما على الساحة العالمية أيضاً، بأن هذا الهدف سوف يتحقـق في المـدى الزمني المحدد له، وبالفعل تثبت الإنجازات والنجاحات التنموية الإماراتية الكبيرة والرائدة على مدى الفـترة الماضية أن الإمارات تمضي في طريقها الصحيح بثقة كبيرة لتحقيق أهداف « رؤية الإمارات 2021 ».