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لهذا السبب توقف برنامج دينا "الراقصة"

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لهذا السبب توقف برنامج دينا "الراقصة" لهذا السبب توقف برنامج دينا "الراقصة"

الأربعاء 03-09-2014 14:51

في الوقت الذي كان فيه الجمهور العربي بانتظار انطلاق الحلقة الأولى من برنامج المسابقات "الراقصة"، الذي تقدمه دينا وفريال يوسف وتامر حبيب، بعد عرض حلقة تنويهية عن البرنامج مساء أمس الأول، فوجىء الجمهور ببيان صادر عن قناة "القاهرة والناس" جاء فيه أنّ القناة ستعيد النظر في هذا البرنامج الفني الترفيهي، بسبب الظروف التي تمر بها ، وهو بالتأكيد ما شكل صدمة كبيرة للجمهور وفريق البرنامج الذي عمل على هذا البرنامج طوال أشهر، وسافر إلى العديد من الدول لاختيار راقصات أجنبيات وعربيات للمشاركة به.

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سيدتي

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