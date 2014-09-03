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هذه هي حقيقة وفاة النجم سلفستر ستالون

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الأربعاء 03-09-2014 15:00

إنتشر على وقائع التواصل الإجتماعي إشاعة مفادها أنّ الممثل العالمي Sylvester Stallone، توفي في حادث سيارة مروع.

وتمّ نشر مزيفاً، أُرفق بتعليق يفيد بأنّ الممثل توفي نتيجة حادث سير مروع، ولكن بمجرد الضغط على الرابط، يظهر لدينا رابط آخر علينا مشاركته قبل أن نصل للفيديو المزور.

وما يجعلنا نعتقد أنّ الممثل توفي حقاً، هو التعليقات الواردة أسفل الفيديو لتظهر كأنّ أشخاصاً عاديين كتبوها، وهي على سبيل المثال " فلترقد روحك بسلام Sylvester Stallone".

ورغم أنّ الكثيرين إعتبروا أنّ هذا كله من قبيل الدعاية الكاذبة والسوداء لفيلم النجم الجديد "The Expendables" وزيادة الإقبال عليه، إلا أنّه تبين لاحقاً أنّها صفحة مزورة تسعى للحصول على أكبر عدد من المشاركات، كي تصبح موقع حقيقي يتم بيعه لاحقاً بسعر مرتفع بهدف كسب الأموال.

وقد أثارت الإشاعة استياء Sylvester Stallone ، الذي رد عليها بتجاهلها والتحدث عن الجزء الجديد من فيلمه The Expendables الذي يعرض حالياً، ويستعد لتصوير جزئه الـ4 مطلع العام المقبل، ويرغب في تصويره في الصين.

 

 

 

 

 

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