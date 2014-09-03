أحلام تستعين بالصفارة في آراب ايدول

نشرت الفنانة احلام على صفحتها الرسمية على "فايسبوك" صورة تجمعها بزوجها مبارك الهاجري، في خلال عشاء ضم اليهما الفنانة اصالة وزوجها المخرج طارق العريان والفنانة انغام.

وفي صورة اخرى نشرتها على موقعها الخاصة على "انستغرام"، علقت احلام:" باقي من الزمن يومين، واذا سمعت صفارة أحلام فاعلم انك خارج آراب آيدول. انتظروني وكونوا على الموعد على شاشة كل العرب أم بي سي".

ويبدو ان احلام بدأت حفلة التشويق لبرنامج "آراب أيدول" قبل ان يبدأ، وربما تكون استعانتها بالصفارة للتأكيد أنها قبطان البرنامج، بعد انسحاب رئيس راغب علامة رئيس لجنة التحكيم منه