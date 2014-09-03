ميريام فارس تزوجت من دون حفل وفستان زفافها بدون طرحة

أكدت معلومات خاصة لـ " سيدتي نت" أن الفنانة ميريام فارس لم تقم زفاف بل اكتفت بجمعة صغيرة ضمت اهلها وأهل عريسها داني متري والمقربين جداً منهما، لأن ميريام لم تكن ترغب بحفل زفاف ضخم، ولكنها أرتدت فستاناً أبيض مطرز بدون طرحة، من أجل الصور فقط لكي تبقى للذكرى.

كما افاد المصدر نفسه أن التحضير للفستان تم بسرعة قياسية، لان ميريام كانت مستعجلة على الزواج وأن الفستان كان جاهزاً بسرعة قياسية لا تتجاوز الأسبوعين، مشيراً إلى ان الزواج حصل قبل 3 أيام وأن ميريام تمضي شهر العسل في "سانتوريني".

كما أشار المصدر نفسها ان ميريام تعرف داني منذ فترة بعيدة وهو يقاربها سناً.