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انطلاق تصوير فيلم Vitamin لماغي بو غصن وكارلوس عازار في ظروف قاسية

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انطلاق تصوير فيلم Vitamin لماغي بو غصن وكارلوس عازار في ظروف قاسية انطلاق تصوير فيلم Vitamin لماغي بو غصن وكارلوس عازار في ظروف قاسية

الأربعاء 03-09-2014 16:20

قبل حوالي الأسبوعين، انطلق نجوم عمل Vitamin بتصويره في الجنوب اللبناني، في ظروف مناخية حارّة وقاسية، حيث يصوّرون يومياً لأكثر من ١٥ ساعة ليتمكنّوا من إنهائه في الوقت المحدّد، ليتم إخضاعه للمونتاج، ووضع اللمسات الأخيرة عليه قبل أن يُبصر النور في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
الفيلم لبناني كوميدي، يحكي قصّة ثلاث شابات تعشن في قرية نائية تعاني من جفاف وظروف مناخية صعبة، فتحاولن الخروج منها إلى المدينة، وبغية تحقيق هدفهنّ تقمن بالاستيلاء على شاحنة نقل تمرّ أسبوعياً في القرية، لكن المفاجأة تكمن في ما تحتويه الشاحنة، ما سيقلب الأحداث رأساً على عقب. الفيلم فكرته للمنتج جمال سنان والسيناريو والحوار للكاتبة كلود صليبا، أما الإخراج فـ لإيلي ف. حبيب.
نذكر أنّ الفيلم بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والنجم اللبناني كارلوس عازار ويشاركهما البطولة كل من النجمة السورية شكران مرتجى والنجوم: فؤاد يمّين،ختام اللحام ، كارلا بطرس، بيار جمجيان، مي سحّاب، سعد القادري وفرح بيطار.

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