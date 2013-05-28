الأمير Harry أصلع في الخمسين

يبدو أنّ الأمير Harry سيخسر شعره كشقيقه الأميرWilliam، ووالده الأميرCharles، عند بلوغه الخمسين من عمره.

ونقلت وسائل إعلام بريطانيّة أنّ الأطباء حذروا الأمير Harry من خطر خسارة شعره والمعاناة من الصلع، كما هي الحال مع والده وأخيه الأكبر.

وأضافت الوسائل أنّ مجموعة من الجراحين والخبراء اتصلوا بالأمير Harry وحذروه، كما عرضوا عليه الخضوع لعلاج طارئ تفادياً لخسارة شعره.

ولفتت الوسائل إلى أنّ صور Harry مؤخراً أظهرت خسارته جزءاً من شعره، بالرغم من أنّ وضعه ما يزال أفضل من أخيه الأميرWilliam.