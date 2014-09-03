هل اعتذرت السطانة " ناهد دوران" عن الحضور إلى بيروت؟

لمحت بعض المصادر في مهرجان "بياف" ان الفنانة التركية التي كان من المفترض تكريمها في مهرجان "بياف " هي نور فتح أوغلو والتي تعرف في الوطن العربي باسم السلطانة ناهد دوران في مسلسل "حريم السلطان".

النجمة كانت قد أبدت موافقتها على التكريم والحضور الى بيروت، لكنها ما لبثت ان اعتذرت لأن طبيبها نصحها بعدم السفر بسبب ظروف حملها بحسب المنظمين، ولدى البحث تبين أن السلطانة ناهد دوران هي الوحيدة الحامل بين بطلات المسلسل، ما يرجح أن تكون هي المدعوة إلى المهرجان.

من ناحية اخرى أكدت معلومات خاصة لـ "سيدتي نت"، أن العارضات اللواتي سيشاركن في الحفل سيرتدين ملابس مستوحاة من ملابس نساء "حريم السلطان" وهي أصبحت شبه جاهزة.