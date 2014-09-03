نجوم أصبحوا أجمل مع تقدم العمر

لكلٍّ منّا فترة خلال عمره لا يحب تذكّر شكله فيها، ويتمنّى لو أنّه لم يلتقط أيّ صورة خلالها. ولا شك أنّ نجوم هوليوود – مثل كل الناس – لديهم مرحلة في حياتهم يخجلون بها، لكن لسوء الحظ، الشهرة لن تسمح لصاحبها أن يمحي أيّ صورة له أبداً.

واللافت أنّ هؤلاء النجوم أكثر جمالاً وجذابية ممّا كانوا في بداياتهم، وذلك لا يعني أنهم لم يملكون الموهبة حينها أو حتى أنهم كانوا قبيحين، بل كل ما في الأمر أنهم أصبحو الآن أكثر جاذبية وإغراء.

فـ Justin Timberlake لم يكن يرتدي بدلات مميزة ويصفف شعره بطريقة عصرية جذابة، بل كان صاحب الشعر المجعد دائماً، أما Celine Dion فكانت صاحبة الحواجب الكثيفة والأنف الكبير.

وبالنسبة لـ Victoria Beckham التي لم تكن يوماً خارج دائرة الجمال، باتت شخصاً آخر يحاول دائماً محو صورته القديمة من ذاكرة الناس.

وعلى الرغم من أنّ النجم Drake لم يتغير كثيراً، الا أنه تخلص من إبتسامته التي كانت تعطي إنطباع أن شخصيته سطحية، ومن المؤكد أنه اليوم يزداد جاذبية يوماً بعد يوم.

فيما هناك نجوماً لم يتغيروا كثيراً، مثل Ricky Martin، إلا أنّ إطلالاته اليوم أجمل بكثير من السابق، خاصة أنّه غيّر تسريحة شعره.

حتى النجمة العالمية Rihanna، إحدى أجمل جميلات هوليوود اليوم وأكثرهن إغراءً، لم تمتلك في بداية مشوراها الفني هذه الجاذبية.

شاهدوا الصور، وتعرّفوا على بعض نجوم هوليوود الذين إزدادوا جاذبية مع تقدم العمر.

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