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كيم كردشيان إمرأة عام 2014

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الأربعاء 03-09-2014 23:03

حصدت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian جائزة "إمرأة عام 2014"، خلال حضورها أمس الثلاثاء حفل " GQ" لرجال العام في العاصمة البريطانية لندن.
وقد قدّم المحرر Dylan Jones الجائزة للنجمة، لكن تقديمه لم ينل إعجاب Kardashian، لأنه لم يذكر عائلة زوجها مع إسمها، فما إن وصلت الى المسرح حتى قالت " أنا Kim Kardashian West" ، ولم تكتفي بذلك، بل مدحت زوجها قائلة: "هو من ساعدني في الفوز بهذه الجائزة لأنه جعلني أشعر بأنّني امرأة العام كل يوم".
Kardashian، البالغة من العمر 33 عاماً، حضرت الحفل برفقة زوجها Kanye West، وبدت مميزة وأنيقة كعادتها على السجادة الحمراء في دار الأوبرا الملكية، مرتدية تنورة من Ralph & Russo وTop جلدي أسود من Atsuko Kudo إضافة إلى حذاء Tom Ford.

 

 

 

 

 

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