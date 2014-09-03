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بالصور: التركي جلنار ينفي خبر انفصاله عن خطيبته

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بالصور: التركي جلنار ينفي خبر انفصاله عن خطيبته بالصور: التركي جلنار ينفي خبر انفصاله عن خطيبته

الأربعاء 03-09-2014 17:16

بعد عودتهما من إجازة بحرية في ساحل مدينة بودروم إلى اسطنبول، تكرر ظهور الحبيبين الممثل التركي تولجاهان سايشمان الشهير بجلنار في مسلسل "ليلى" وخطيبته سيلين سويدر الشهيرة بنهاد في المسلسل ذاته معاً في سهرات مع الأصدقاء أو منفردين.
وقد خرجا معاً مؤخراً لتناول العشاء في أحد المطاعم في اسطنبول، كما شوهدا يتمشيان معاً فترة طويلة يداً بيد، ما بدّد عملياً شائعة إنفصالهما التي تتكرر كل فترة عبر صحافة البابارتزي، جراء عدم تحديدهما لليوم موعداً لزواجهما.
وسمع الثنائي طوال طريقهما عبارات الثناء والإعجاب بهما، من أشخاص وتمنيا لهما حفل زواج سعيد قريباً.

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