أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أشهر النجوم المسلمين..من Akon إلى Janet Jackson

Google+ Print
أشهر النجوم المسلمين..من Akon إلى Janet Jackson أشهر النجوم المسلمين..من Akon إلى Janet Jackson

نرى صور نجوم هوليوود عادة في المجلات، وعلى اللوحات الإعلانيّة. لكن هذه المرّة سنرى وج...

نرى المشاهير عادة في أجمل حلة لهم، وفي قمة نظافتهم، لكن هل هم دوماً في هذا الشكل؟...

بعد كلّ علاقة تنتهي، تبدأ علاقة جديدة، فكيف الحال في هوليوود المليئة بالخيانات والانف...

مهما حاولت نجمات هوليوود محاربة عقارب السّاعة بعمليات التجميل وأنواعها المختلفة من شد...

تعتبر دبي وجهة جاذبة للأثرياء الذين فضّلوا بأغلبيّتهم الاستقرار في هذه الإمارة دون سو...

يقال "لا بد أن يكون لك منقار حاد لتشق طريقك إلى النجاح"...

تستلهم النساء عادة آخر صيحات الموضة والجمال من نجمات هوليوود، إلى درجة الهوس الذي يجع...

يظن بعض الجمهور أن طريق الشهرة والنجومية سهل، وأن من سلكوه فعلوا ذلك بسبب الحظ، خصوصا...

ربما يُشكل الحصول على جسد رشيق هوساً لدى المشاهير، خصوصاً السيدات منهم، إذا كانت أجسا...

لسنا ضد علاقات الحب التي تنشأ بين النجوم، لكن بعضها لا يصلح، إذ تخللها مشاكل أو عدم ا...

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي