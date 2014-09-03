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بالفيديو والصور.. طريقة مبتكرة للأمهات لأداء التمرينات باستخدام الأطفال الرضع

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من المعروف أن نجمات هوليوود لديهن مدربين شخصيين من أجل مساعدتهن على الحفاظ على قوامهن، لكن بإمكان الأمهات العاديات فعل ذلك أيضًا من خلال حمل أطفالهن الرضع أثناء ممارسة التدريبات الرياضية.

ويمكن للأم أن تقوم بحمل طفلها حول خصرها بينما تمارس التدريبات، ليكون ذلك بمثابة حملها زوجين من الحديد وأثقال التدريب الخاصة برفع الأثقال في الوقت ذاته.

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وتحتاج الأم إلى حزام مصمم بشكل خاص لتثبيت الطفل في المكان السليم، بحسب خبيرة اللياقة البدنية، جوليا لينجه، التي تقوم بالتدريب على دورة للتمارين الحركية للياقة البدنية «أيروبيكس»، باستخدام الأم ورضيعها، في مدينة بريمن الألمانية ويطلق عليها اسم «كانجا ترينينج».

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ويحظى هذا النوع من التمارين بشعبية بالنسبة للأمهات الجدد في ألمانيا.

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وتقول المدربة بام زوركوله إن تمرينات «كانجا ترينينج» فعالة للغاية، كما أنها تعني أن الأم لن تحتاج إلى جليسة أطفال في كل مرة ترغب فيها بالمران.

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