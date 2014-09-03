«الأمر بالمعروف» تعتذر لبريطاني تعرض للضرب من أحد أعضائها

تقدمت هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» السعودية باعتذار لبريطاني تعرض للملاحقة والضرب من قبل أحد أعضائها في الرياض بينما كان مع زوجته السعودية، كما أعلنت معاقبة 4 من أعضائها ضالعين في الحادثة.

وأكدت الهيئة، في بيان نشرته الصحف، أنها قررت «معاقبة أعضاء الفرقة المباشرة للحادثة وهم 4 أعضاء بنقلهم من منطقة الرياض إلى مناطق أخرى وتكليفهم بالعمل الإداري تحقيقا للمصلحة»، كما أكدت الرئاسة العامة للهيئة أنها «تعتذر للمقيم وزوجته عما بدر تجاههما من المذكورين كونهم من منسوبي الجهاز معتبرة ذلك تصرفا فرديا يعبر عمن بدر منه ويتحمل تبعاته لمخالفته الأنظمة والتعليمات».

وانتشر مؤخرا مقطع فيديو، عبر موقع «يوتيوب» يظهر عراكا بالأيدي بين بريطاني وزوجته السعودية من جهة، وعضو في الهيئة في الرياض، فيما أفادت الصحف بأن سيارة تابعة للسفارة البريطانية تدخلت لإخراج البريطاني من مكان الحادث.

ويظهر الفيديو رجلا من أعضاء الهيئة ينقض على الرجل البريطاني لضربه فيما تتدخل الزوجة لتدافع عن زوجها، ويصرخ الرجل بلهجة بريطانية «إنها زوجتي، كيف تجرؤ؟».

ونقلت صحيفة «الحياة» عن شهود عيان قولهم إن« أعضاء الهيئة لاحقوا الرجل وزوجته داخل مركز تسوق وسألوه عن سبب اتجاهه للدفع عند صندوق مخصص للنساء، فرد بالتأكيد أنه رفقة زوجته إلا أنه لدى خروجه من المركز، حصلت مناوشات بين البريطاني وأعضاء الهيئة فقاموا بتصويره وتصوير سيارته، فقام بالمثل، ما أغضب أعضاء الهيئة الذين طلبوا منه إعطاءهم آلة التصوير فرفض».

وحسب الصحيفة، فقد «تم الاعتداء عليه وسقط أرضا»، وعندما نهض الرجل من الأرض، انقض عليه عضو في الهيئة مجددا فدافعت عنه زوجته بيديها.

وتابعت«الحياة» أن البريطاني مسلم ومتزوج من سعودية ومقيم في المملكة منذ سنوات، وتحصن في سيارته، واتصل بالشرطة، التي قدمت ثم انسحبت بعد أن لاحظت وجود سيارة هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وقامت سيارة تابعة للسفارة البريطانية بنقل مواطنها إلى منزله.

ويشتكي كثيرون في المملكة من الممارسات المتشددة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.