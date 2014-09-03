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إحالة عماد متعب للمحكمة بتهمة التعدي على ضابط شرطة

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إحالة عماد متعب للمحكمة بتهمة التعدي على ضابط شرطة إحالة عماد متعب للمحكمة بتهمة التعدي على ضابط شرطة

عماد متعب

أحالت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد، عماد متعب لاعب النادى الأهلى، لمحاكمة أمام الجنح، وتقرر غدا نظر أولى جلسات محاكمته أمام المستشار شريف نافع بتهمة التعدى على ضابط شرطة بمنطقة التجمع الخامس.
> تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل الماضى، عندما ألقى القبض على متعب جاء إثر نشوب “مشادة كلامية” بين اللاعب وأحد ضباط شرطة المرور. وكان اللاعب قد ترك سيارته فى مكان ممنوع الوقوف فيه أمام أحد المراكز التجارية بمنطقة “التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وبعد خروجه فوجئ بوضع كلابشاتفى إطار سيارته وعندما طلب متعب من أمين الشرطة المعين بالخدمة فى المنطقة، فك “الكلابشات”، طالبه الأخير بدفع الغرامة المالية المقررة، إلا أن اللاعب انفعل عليه، مما أدى إلى وقوع مشادة بينهما. وأثناء محاولة ضابط المرور المتواجد فى المنطقة التدخل لفض المشاجرة قام اللاعب بالتعدى عليه هو الآخر لفظياً بـ السب والقذف وأشهر سلاحه المرخص فى وجه الضابط وتم إحالته للنيابة التى قررت إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.”

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