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إدارة مهرجان القاهرة السينمائي: السينما اليونانية ضيف الشرف الوحيد في الدورة 36

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إدارة مهرجان القاهرة السينمائي: السينما اليونانية ضيف الشرف الوحيد في الدورة 36 إدارة مهرجان القاهرة السينمائي: السينما اليونانية ضيف الشرف الوحيد في الدورة 36

أكد خالد السرجاني مدير المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن السينما اليونانية هي ضيف الشرف الوحيد في الدورة 36 للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر القادم، مشيرا إلى أنه سيتم عرض فيلم تركي واحد من روائع السينما التركية وذلك ضمن برنامج كلاسيكيات السينما العالمية.

وأوضح السرجاني، في بيان أصدره اليوم “الأربعاء”، أن إدارة المهرجان رأت أن الخلافات السياسية بين حكومتي وتركيا لا يجب أن تؤثر على العلاقات الثقافية الوثيقة بين الشعبين، وأن الفنون عامة والسينما خاصة تقوم بدور أساسي في التأكيد على ذلك.

أ ش أ

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