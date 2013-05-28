من الأكثر أناقة: الملكة رانيا أم الأميرة ليتيسيا؟

غالباً ما يكُنّ سيدات الدول وزوجات الرؤساء والسياسيين محط أنظار العالم عمومًا ومجلات الموضة والأزياء على وجه الخصوص. فالنساء حول العالم يتطلعن لمحاكاة الستايل الكلاسيكي الراقي الذي يتمتعن به .

لفتنا مؤخرًا أكثر من عامل مشترك يجمع بين الملكة رانيا العبد الله، والأميرة ليتيسيا زوجة ولي عهد إسبانيا. فعدا عن الشعر الأشقر, القوام النحيل والملامح الناعمة الجذّابة كل منهما تعتبر أيقونة للموضة بطريقتها الخاصة .

يمكن أن نقول أنّ الملكة رانيا متنوعة أكثر في اختياراتها, نشاهدها دومًا بقصّات جديدة وأزياء متنوعة، أما الأميرة ليتيسيا فتفضّل الستايل الكلاسيكي غالبًا حيث شوهدت بأجمل البدل الرسمية الأنيقة والفساتين الكلاسيكيّة القصيرة .

انتشرت سابقًا بعض الشائعات التي تقول أنّ الأميرة ليتيسيا خضعت لجراحة تجميلية حتى تحصل على ملامح شبيهة بالملكة رانيا. ولكننا نشكك بقوة في صحتها فلكل من السيدتين جمال خاص يميزها عن الأخرى .

قررنا أن نقارن بين أناقة السيدتين في هذا الموضوع.. شاهدي الصور، وأخبرينا من الأكثر أناقة برأيكِ؟