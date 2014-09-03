الأوقاف تستثمر 400 مليون جنيه بمشروع قناة السويس وتساهم فى تطوير منطقة المنيل

قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بوزارة الاوقاف استثمار مبلغ قدره 400 مليون جنيه من رأس مال الصندوق فى مشروع قناة السويس الجديدة من خلال شراء شهادات بهذا المبلغ.

وقال البيان الصادر اليوم الاربعاء عن مجلس الوزراء إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بضرورة مساهمة المصريين فى مشروع قناة السويس الجديدة ودعمها، على أن يبدأ من اليوم اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية اللازمة لتفعيل القرار.

من جهة أخرى ، قرر مجلس إدارة هيئة الاوقاف المصرية تخصيص مبلغ قدره 250 مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة المنيل القديم بشقيه الاجتماعى والاستثمارى ويجرى الآن إنهاء التراخيص اللازمة بعد انتهاء الرسومات والتصميمات المطلوبة للمشروع.