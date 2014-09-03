تجدد الاشتباكات الطائفية بقرية الطيبة بالمنيا

تجددت الإشتباكات الطائفية بين عائلتي التراكوة المسلمة والغضايفة القبطية بقرية الطيبة بمركز سمالوط والتي نشبت الأسبوع الماضي علي اثر وفاة احدي المصابات بالمشاجرة

> يذكر أن قرية الطيبة قد شهدت مشاجرة طائفية بين كلًا من طرف أول عائلة التراكوة “عبد الوهاب زين عبد الواحد مدرس 38سنة”، وطرف ثاني عائلة الغضايفة “وجدي هاني” 32 سنة بسبب اصطدام سيارة مملوكة للطرف الثاني محملة بالرمال بسيارة الطرف الأول امام منزله، اصيب على اثرها 6 وإلقي القبض على 14 شخص قبل أن تخلي النيابة سبيلهم اليوم.

> الجدي بالذكر ان قرية الطيبة بسمالوط هي احد القري المحتقنة طائفيًا بالمحافظة