النايل سات: “الجزيرة مباشر مصر ورابعة” يتم بثهما من أقمار فرنسية .. وسنخاطبهم بالحكم القضائى الصادر

أعلنت إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات ) احترامها الكامل لأحكام القضاء المصرى واستعدادها الدائم لتنفيذ أى حكم يخص القنوات التى تبث على أقمارها.

وأوضحت شركة النايل سات فى بيان صادر اليوم الاربعاء أن قناتى ( الجزيرة مباشر مصر ورابعة ) التى صدرت أحكام قضائية اليوم الأربعاء من القضاء الاداري بوقف بثهما من على أقمار الشركه ، لاتخصها على الإطلاق حيث لا يتم بثهما من على أقمار النايل سات مؤكدة ان قناة الجزيرة مباشر مصر تبث من على القمر الفرنسي يوتلسات ضمن باقة شركة نور سات ، فيما تبث قناة رابعة ضمن باقة شركة فيو سات على نفس القمر الفرنسى .

وأشارت إدارة النايل سات انها ستقوم باخطار شركة يوتلسات بالحكم الصادر من القضاء الاداري بوقف بث هاتين القناتين ومناشدة الشركة تنفيذ هذه الأحكام.