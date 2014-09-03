أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

40 مشروعاً لخريجي الهندسة بجامعة الإسكندرية

Google+ Print
40 مشروعاً لخريجي الهندسة بجامعة الإسكندرية 40 مشروعاً لخريجي الهندسة بجامعة الإسكندرية

 

أقامت كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية يوم المشروعات السنوى للعام الجامعى 2013/2014 لعــرض مشروعات التخرج المتميزة وعددها 40 مشروعاً فى مختلف فروع الهندسة تحت رعاية الدكتور أسامة ابراهيم رئيس جامعة الاسكندرية.

وقال الدكتور خالد الحجلة عميد الكلية، أن الهدف من اقامة هذا اليوم إتاحة الفرصة للطلاب لعرض مشروعاتهم بحضور رجال الصناعة ومشاركة الشركات المتخصصة فى المجالات الهندسية المختلفة مما يتيح التعاون بين الباحثين ورجال الصناعة والأعمال لربط البحث العلمى باحتياجات الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وأضاف الدكتور شفيق خورى ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم اختيار المشروعات الفائزة من خلال لجنة تحكيم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وتتناول المشروعات الموضوعات القومية الملحة فى عدة مجالات تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والأنظمة المتطورة فى هذا المجال، واستخدام التقنيات المتقدمة فى مجال تحلية مياه البحر، وإعادة تأهيل المناطق التاريخية بمحافظة الاسكندرية ، وتصميم الغواصات .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا