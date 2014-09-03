40 مشروعاً لخريجي الهندسة بجامعة الإسكندرية

أقامت كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية يوم المشروعات السنوى للعام الجامعى 2013/2014 لعــرض مشروعات التخرج المتميزة وعددها 40 مشروعاً فى مختلف فروع الهندسة تحت رعاية الدكتور أسامة ابراهيم رئيس جامعة الاسكندرية.

وقال الدكتور خالد الحجلة عميد الكلية، أن الهدف من اقامة هذا اليوم إتاحة الفرصة للطلاب لعرض مشروعاتهم بحضور رجال الصناعة ومشاركة الشركات المتخصصة فى المجالات الهندسية المختلفة مما يتيح التعاون بين الباحثين ورجال الصناعة والأعمال لربط البحث العلمى باحتياجات الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وأضاف الدكتور شفيق خورى ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم اختيار المشروعات الفائزة من خلال لجنة تحكيم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وتتناول المشروعات الموضوعات القومية الملحة فى عدة مجالات تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والأنظمة المتطورة فى هذا المجال، واستخدام التقنيات المتقدمة فى مجال تحلية مياه البحر، وإعادة تأهيل المناطق التاريخية بمحافظة الاسكندرية ، وتصميم الغواصات .