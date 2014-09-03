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السفارة البريطانية بنيجيريا تؤكد وفاة نائب السفير بمطار لاجوس

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السفارة البريطانية بنيجيريا تؤكد وفاة نائب السفير بمطار لاجوس السفارة البريطانية بنيجيريا تؤكد وفاة نائب السفير بمطار لاجوس

ارشيفية

أكدت السفارة البريطانية بنيجيريا وفاة نائب السفير بيتر كارتر بعد سقوطه علي الأرض بمطار مورتالا محمد الدولي بمدينة لاجوس العاصمة الإقتصادية للبلاد.

وذكرت مصادر بالسفارة اليوم الأربعاء ان بيتر كارتر وصل الي نيجيريا من هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس وسقط علي الأرض مغشيا عليه وتوفي في الحال، دون الإفصاح عن سبب الوفاة، و المحت وسائل إعلام نيجيرية الي انه ربما يكون قد توفي بسكتة قلبية.

وأكد مسئولون بوزارة الصحة بلاجوس استدعاء فريق طبي الي المطار للكشف علي الدبلوماسي البريطاني وتبين انه كان يعاني من ضيق التنفس ومشاكل في الصدر.

أ ش أ

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