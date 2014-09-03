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محلب يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن ضبط الجودة فى تنفيذ أعمال البناء

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محلب يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن ضبط الجودة فى تنفيذ أعمال البناء محلب يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن ضبط الجودة فى تنفيذ أعمال البناء

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ونقابة المهندسين، بشأن ضبط الجودة فى تنفيذ أعمال البناء.

ويأتى توقيع هذا البروتوكول بهدف رفع مستوى الجودة والالتزام بالقواعد والضوابط والقضاء على مظاهر الفساد فى قطاع التشييد والبناء، حيث تلاحظ فى الفترة الاخيرة تزايد ظاهرة انهيار العقارات لعدة اسباب ،منها تعليات تمت لعقارات بدون ترخيص، وبدون رقابة بالإضافة إلى عقارات حديثة الانشاء مخالفة، مما ينتج عنه إهدار للثروة العقارية وإزهاق لأرواح الابرياء.

وينص البروتوكول الذى يسرى لمدة سنتين قابلتين للتجديد تلقائياً، على اتخاذ الاطراف الموقعة عليه كافة الاجراءات التى تحددها اللجنة الرئيسية حيال من يثبت اشتراكه من المهندسين أو المقاولين فى اعمال البناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى قيام جهاز التفتيش باعداد تقارير دورية عن اعمال التفتيش على عقود المقاولة وأعمال ضبط الجودة والمهندسين المشرفين على الاعمال.

أ ش أ

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