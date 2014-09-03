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داعش توزع منشورات في المناطق الحدودية الباكستانية-الأفغانية

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داعش توزع منشورات في المناطق الحدودية الباكستانية-الأفغانية داعش توزع منشورات في المناطق الحدودية الباكستانية-الأفغانية

ارشيفية

أفادت تقارير إعلامية بأن تنظيم (داعش) بدأ في توزيع منشورات في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان في محاولة لزيادة نفوذه في منطقة جنوب آسيا.

ونقلت صحيفة كاما الأفغانية عن تقارير لوسائل إعلام باكستانية أنه تم توزيع المنشورات بعنوان (النصر) في مدينة بيشاور الباكستانية وفي مخيمات اللاجئين الأفغان على أطراف المدينة.

وطالب تنظيم داعش السكان المحليين بدعم نضال الحركة لإقامة دولة الخلافة الإسلامية.

ويأتي توزيع المنشورات بعد إعلان مجموعة من المتشددين في باكستان وأفغانستان دعمهم بالفعل للجماعة برئاسة حركة طالبان الأفغانية.

وأكد مقاتلو الحزب الإسلامي الأفغاني صلتهم بداعش ويصرون على مواصلتهم القتال حتى يتم تطبيق الشريعة الإسلامية ليس فقط في أفغانستان، ولكن في جميع أنحاء العالم.

 

أ ش أ

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