بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بسوهاج‎

شهد المهندس علاء ياسين سكرتير عام محافظة سوهاج صباح اليوم نايبة عن المحافظ مراسم جلسة الصلح التى تمت اليوم بقرية البواريك التابعة لمركز المنشاه بين ابناء العمومة بعائلة السوالم .

> وحضرمراسم الصلح اللواء حمدى أمين مساعد مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب والعقيد هشام فوزى مفتش المباحث ومصطفى عبادى رئيس مدينة المنشاه وعدد من القيادات الأمنية و الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والمئات من ابناء القرية .

> يرجع تاريخ الخصومة بين الطرفين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا حينما تسببت مشاجرة بين الطرفين فى وقوع قتيل من أبناء الحاج فوزى حسن عيسى اتهم فيها احد أبناء عمه فتحى حسن عيسى وقد نجحت جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بقيادة المستشار ابو المجد أحمد على بالتعاون مع الاجهزة الامنية والحكماء من أهل القرية فى انهاء هذه الخصومة الثأرية .

> تم الصلح بنظام القودة حيث تقدم حمادة فتحى حسن عيسى بالكفن إلى ابن عمه محمد فوزى حسن عيسى الذى قبل العفو عن ابن عمه وإسدل الستار على هذه الخصومة وسط تصفيق وفرحة عارمة سيطرت على أهالى القرية جميعًا .

> وتوجه المهندس علاء ياسين بالشكر لأبناء العمومة من عائلة السوالم ولجنة المصالحات ورجال الأمن وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة فى اتمام هذا الصلح داعيًا الى طرح الخلافات ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار.