مورينيو لبرادلي: صلاح لاعب مهم.. وطالبته بشيء واحد

يثق جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي في قدرات لاعبه محمد صلاح، لازال يراه مؤثرا وهاما في مشوار فريقه الإنجليزي، وفقط يطالبه بأمر واحد.

FilGoal.com كان قد أكد قبل 72 ساعة من انقضاء موسم الانتقالات، أن مورينيو يرغب في بقاء صلاح مع الفريق، وأنه اتفق مع اللاعب والإدارة على استمرار النجم المصري الذي يجلس بديلا أغلب الوقت.

وFilGoal.com يكشف عن كواليس مكالمة، جمعت بين بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق ومورينيو كان محورها محمد صلاح.

برادلي ومورينيو صديقان، يتبادلان المكالمات الهاتفية من حين لأخر، والمدرب الأمريكي كان يرغب في معرفة مصير صلاح ورؤية جوزيه فيه، بحسب ما أكده زكي عبد الفتاح لـFilGoal.com.

وأعلن برادلي لـFilGoal.com أنه كان يرغب في المساعدة، بأن يتحدث مع مورينيو، لربما أفاده بأمر ما فني أو نفسي عن النجم المصري عرفه من خلال رحلته الطويلة مع منتخب الفراعنة.

وأوضح "مورينيو لم يحتج كثيرا لكلمات فنية.. أكد لي أنه يثق تماما في محمد صلاح ويحبه كلاعب".

وأكد مورينيو لبرادلي أنه لا ينوي الاستغناء عن صلاح، مستفيضا "فقط طلبت منه أمر واحد، ألا وهو ألا يستمع للانتقادات".

وأتم مورينيو لبرادلي "صلاح يولي الانتقادات الكثير من الاهتمام، الكلمات تؤثر عليه، لكن عليه فقط أن يركز، وسيلعب دورا هاما مع الفريق بلا شك".