يوسف: لو بقيت مدربًا للأهلي لما رحل معوض

كشف محمد يوسف المدير الفني للشرطة العراقي، عن اللاعب الوحيد الذي كان سيتمسك باستمراره مع الأهلي، في حالة استمراره مدربًا للفارس الأحمر.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب الوحيد الذي كنت سأتمسك باستمراره هو سيد معوض، نظرًا لخبراته الدولية الكبيرة، وحاجة الأهلي لظهير أيسر آخر مع صبري رحيل".

ولكن المدير الفني الأسبق للأهلي كان لا يعتمد على معوض في أيامه الأخيرة، إلا أنه رد قائلاً: "اللاعب الذي يشارك أساسيًا، ليس شرطًا أن يكون الأفضل، بل الأجهز".

وتابع "كنت أرغب أيضًا في الحفاظ على ثبات التشكيل، حتى يستعيد اللاعب الأفضل مستواه، إضافة إلى أن معوض لديه خبرة كبيرة تزيد عن 70 مباراة دولية، وفاز بكأس أفريقيا مرتين مع المنتخب".

يُذكر أن الأهلي استغنى عن 7 لاعبين هذا الصيف هم؛ السيد حمدي، أحمد رؤوف، شهاب الدين أحمد، أحمد شكري، أحمد شديد قناوي، سيد معوض، وأحمد نبيل "ماناجا".