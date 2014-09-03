وزير التعليم العالي يبحث إنشاء مقر دائم للجامعة المصرية اليابانية

أكد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، أهمية دعم علاقات التعاون بين مصر واليابان في المجالات العلمية والتعليمية والتكنولوجية.

وأضاف عبدالخالق، خلال استقباله كيوشي كوديرا، نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» الأربعاء، أن هناك تعاونًا بنَّاءً بين الوزارة والهيئة يتمثل في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وبحث الجانبان تطورات إنشاء المقر الدائم للجامعة، والتصميمات التنفيذية له، تمهيدًا لبدء تنفيذ المباني. وشدد الوزير على تذليل كل العقبات التي تواجه الجامعة، مؤكدًا حرص مصر على إنجاح التعاون مع الجانب الياباني، والاستفادة من خبراته في مجال ربط التعليم بالصناعة.

وتم خلال اللقاء دراسة إمكانية إقامة ورشة عمل بين رجال الصناعة في مصر واليابان، لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة اليابانية في كيفية تطبيق الأبحاث العلمية بالصناعة.

من جانبه، أكد نائب رئيس «جايكا» حرص الهيئة على دعم مصر في عملية التنمية، وتنفيذ المزيد من مشروعات التعاون المشترك في المجالات التنموية، استكمالاً لمسار التعاون الذي يضم مشروعات حيوية، خاصة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.