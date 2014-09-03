«نصار»: منع ارتداء الطلاب لـ«تي شيرتات» سياسية داخل الحرم الجامعي

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه لن يسمح للطلاب بارتداء «تي شيرتات» عليها شعارات حزبية داخل الحرم الجامعي، مشدداً على تطبيق العقوبات القانونية على من يخالف ذلك.

وأضاف «نصار»، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساءً» على قناة دريم 2، أن «الصراع الحزبي والسياسي مكانه خارج الجامعة للحصول على مقاعد، موضحا أن الأمر السياسي لا يناقش إلا داخل الأحزاب أو الشارع السياسي».

وأكد «نصار» أنه لابد من مواجهة المشاكل التي يعانى منها المجتمع المصري بشفافية ومصداقية وعدم الالتفات إلى الانتقادات، لما يترتب على ذلك من آثار جيدة تعود بالنفع على المواطن والوطن.

وفى سياق متصل، أعلن عدد من طلاب الحركات السياسية بجامعة القاهرة، في بيان لهم، الأربعاء، أن إلغاء الأسر السياسية والحزبية يشمل أسر «مصر القوية»، و«الدستور»، و«الإخوان المسلمين»، و«النور»، و«البناء والتنمية»، و«الاشتراكيون الثوريون».

من جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة لم تحدد أسماء الأسر الطلابية التي سيتم إلغاؤها حتى الآن، مؤكداً أنهم يقومون بحصر الأسر الطلابية بكل كلية لمراجعتها.

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الجامعة بدأت في الإجراءات الخاصة بمراجعة أوضاع الأسر الطلابية في كل كلية، مشيرا إلى أن الأسرة التي سيتم إثبات ممارستها لأى نشاط حزبي، سواء بالدعاية أو الأنشطة الطلابية سيتم إلغاؤها فوراً.

وأوضح أن قرار الجامعة بمنع ارتداء «تي شيرتات» ترمز لاتجاه سياسي أو ديني معين، هو في طور الحفاظ على طلاب الجامعة من الدخول في اختلافات قد تولد عداوات.

وأشار «نصار» إلى أن الدعاية لحزب سياسي معين أو اتجاه ديني بعينه لا يكون عن طريق أسرة طلابية فقط، وإنما من الممكن أن يكون عن طريق ندوات تعريف بالحزب أو ارتداء «تي شيرت» دعاية له.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن كل هذه القرارات التي اتخذتها الجامعة للحفاظ على طلاب الجامعة من نقل معتركات السياسة إلى داخل أسوار الحرم الجامعي، مشيرا إلى تحويل تركيزهم بعيداً عن العملية التعليمية، والتي هى المهمة الأولى والأساسية للجامعة.