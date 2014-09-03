ضبط مواد مخدرة و أسلحة بيضاء ونارية فى حملة أمنية ببنى سويف

شنت مديرية أمن بنى سويف بقيادة اللواءعماد الدين سامى مدير أمن بنى سويف حملة مرورية وتفتيشية موسعة فى كافة أرجاء المحافظة ونجحت الحملة فى ضبط عدد كبير من الأسلحة والذخيرة وايضًا المواد المخدرة والهاربين من أحكام قضائية وتم تحرير الكثير من المخلفات والقضايا والمضبوطات كالأتى: في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والذخائر:- تم ضبط كل من:”خالد أبو ضيف عبد المولى” 43 سنه- فلاح مقيم بندر ببا وبحوزته [ فرد خرطوش عيار 16 وعدد (7) طلقات من ذات العيار ] تحرر عن ذلك المحضر رقم 2014/3826 إداري مركز شرطة ببا.و”أمير عبد الستار علي عبد الله” 30 سنه – عاطل مقيم بندر ببا وبحوزته [ فرد خرطوش عيار 16 وعدد (1) طلقة من ذات العيار ] تحرر عن ذلك المحضر رقم 2014/3487 إداري مركز شرطة ببا.و:”بسام كمال وهيب” 21سنه – عاطل مقيم قمبش الحمراء – مركز ببا وبحوزته [ فرد خرطوش عيار 12 وعدد (2) طلقة من ذات العيار ] تحرر عن ذلك المحضر رقم 2014/3445 إداري مركز شرطة ببا وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط كلًا من :- “إبراهيم فتحي سلامة عبد اللطيف” 34سنه – عاطل مقيم الجزيرة المرتفعة – بندر بني سويف .بحوزته (1.5) كجم من نبات البانجو المخدر بقصد الإتجار ” هارب ” تحرر عن ذلك المحضر رقم 2014/6106 إداري قسم شرطة بني سويف.”عبد المنعم مدبولي أحمد محمد” 48 سنه – عاطل مقيم بندر ببا بحوزته (8) كجم من نبات البانجو المخدر بقصد الإتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 2014/3575 إداري مركز شرطة ببا.و”محمد نادي عبد العاطي” 22 سنه – عاطل مقيم طراد النيل – بندر ببا وبحوزته (100) قرص ترامادول المخدر وكذا (10) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار وعدد (2) طلقة خرطوش عيار 16 تحرر عن ذلك المحضر رقم 2014/3825 إداري مركز شرطة ببا.و”أحمد عزت مصطفى عبد الجواد” وشهرته ” ملطوة ” 26 سنه – عاطل مقيم شارع البركة – بندر ببا وبحوزته عدد (170) أقراص ترامادول المخدر وعدد (60) قرص تامول المخدر بقصد الإتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 2014/3599 إداري مركز شرطة ببا.وتم ضبط عدد (7) قضايا بإجمالي [ 40 جم من نبات البانجو المخدر- 15 جم من جوهر الحشيش المخدر -16 قرص مخدر ].وفي مجال ضبط الأسلحة البيضاء:- تم ضبط عدد (3) قضية بإجمالي عدد (3) قطع [ 2مطواة-1 سنجة ].وفي مجال ضبط المحكوم عليهم في أحكام الجنايات:تم ضبط المدعو ” أحمد محمد سعد حسين” 28 سنه – عاطل مقيم الجزيرة المرتفعة – بندر بني سويف والمحكوم عليه في الجناية رقم 2012/13366 جنايات قسم بني سويف والمقيدة برقم 2013/1973 كلي بني سويف حصر رقم 2013/1023 ( مخدرات) مؤبد بجلسة 2013/10/7.وفي مجال فحص المسجلين جنائياً : تم إستهداف عدد (10) شقي خطر جاري إستكمال فحصهم.وفي مجال فحص حالات الإشتباه الجنائي: تم فحص عدد (13) حالة إشتباه وفي مجال ضبط القضايا التموينية:- تم ضبط عدد (20) قضية متنوعة كما تم ضبط كلاً من:- في مجال ضبط قضايا المرافق العامة:- تم ضبط عدد (216) قضية متنوعة.وفي مجال فحص الشقق المفروشة:- تم فحص عدد(17) شقة وعدد (2) فندق.وفي مجال تنفيذ الأحكام:- تم تنفيذ عدد (251) حكم [ 1 حكم جناية-128 حبس جزئي - 31حبس مستأنف - 51 غرامات جزئية - 5 غرامات مستأنفة - 35 مخالفات ] وإجمالي المبالغ المحصلة (830) جنيهاً.و في مجال ضبط قضايا الأسلحة البيضاء ضبط عدد (7) قضية .. بعدد (7) قطعة [5 مطواة - 1 سنجة - 1 مقص ].