الإسكان توقع بروتوكول تعاون مع الجيش لتنفيذ 150 ألف وحدة إسكان متوسط

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول بين وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدفاع، ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية من الإسكان المتوسط، بمساحات من 100 إلى 130 مترا، وتم اختيار مدن 6 أكتوبر، والشروق، والعبور، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، بدر، لتبدأ فيها المرحلة الأولى.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما خاصا بهذا المشروع، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع، سواء فى توفير الوحدات السكنية، أو قطع الأراضى، خاصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، مؤكداً أن هذا المشروع، وغيره من مشروعات الإسكان المختلفة، سيسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية، وتوفير العديد من فرص العمل، وتحقيق التنمية المنشودة، وهى أهداف تسعى الحكومة لتحقيقها فى هذه المرحلة.

من جانبه ، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ مشروعات جديدة لصالح شريحة متوسطى الدخل، بمساحات تناسب وضعهم المادى والاجتماعى، على أن يتم طرحها بنظام التمويل العقارى، وفقا لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، على أن تكون الوحدات كاملة التشطيب.

وأضاف وزير الإسكان أن هذا المشروع يعد عودة لمشروعات الإسكان المتوسط المتوقفة، منذ 10 سنوات تقريبًا، وسيتم طرح الوحدات بهامش ربح بسيط، مع إتاحة استفادة هذه الشريحة بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بفائدة 8 % .

وأكد أنه سيتم تنفيذ الـ 150 ألف وحدة سكنية بعمارات سكنية ما بين أرضي و4 أدوار متكررة، و أرضي و 6 أدوار متكررة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستكون مسئولة عن تنفيذ الشبكات الداخلية والمناطق الخدمية وأعمال الموقع العام ( مياه شرب – معالجة صرف – كهرباء – طرق – مشايات )، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأعمال الخدمات الاستشارية لمراجعة الدراسات التصميمية ومستندات طرح العطاء، بجانب القيام بأعمال طرح الوحدات، مع الإشراف الدائم والدوري على التنفيذ والاستلام الابتدائي والنهائي، مع تسليم الوحدات السكنية إلى المواطنين المخصصة لهم من خلال لجنة مشكلة من الطرفين الأول والثاني .

وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم حاليا معاينة الأراضى التى تم اختيارها للمرحلة الأولى، والتى تصل المرافق إلى حدودها، على أن يتم طرح كل مرحلة من مراحل المشروع كل 3 شهور، بالمعدل الزمنى نفسه لكل مرحلة فى التنفيذ، مشددا على أن الوحدات السكنية ستكون كاملة التشطيب، وأنه سيتم طرح مدينة برج العرب الجديدة وبعض مدن الصعيد، فى المراحل التالية.

يذكر أنه قد وقع البروتوكول عن الجانبين كل من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان، واللواء أركان حرب مهندس عماد احمد الالفى، رئيس الهيئة الهندسية، الذي أوضح أن المشروع سينفذ على اربع مراحل، وشركات المقاولات المدنية هى التى ستتولى التنفيذ.