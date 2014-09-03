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وزير الطيران: رحلتين اليوم لمطار “صفاقس” التونسي لعودة مصريين من ليبيا

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وزير الطيران: رحلتين اليوم لمطار “صفاقس” التونسي لعودة مصريين من ليبيا وزير الطيران: رحلتين اليوم لمطار “صفاقس” التونسي لعودة مصريين من ليبيا

الطيار حسام كمال وزير الطيران

أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن للطيران تشغل اليوم الأربعاء رحلتين استثنائيتين لمطار “صفاقس” التونسي بعد أن وردت معلوومات لوزارة الطيران من وزارة الخارجية تفيد بتجمع بعض المواطنين منهم بعض الأسر المصرية المقيمين بليبيا إلى معبر رأس جدير الحدودي.

وأضاف كمال أنه قد أقلعت بالفعل أولى هذه الرحلات في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، وتقلع الثانية في الثانية بعد ظهر اليوم.

وأشار الوزير أنه بوصول الرحلتين لمطار القاهرة يرتفع عدد الرحلات التي تم تشغيلها إلى 63 رحلة من 4 مطارات تونسية هي “جربا وقابس وتوزر وصفاقس”.

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