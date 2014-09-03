أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الكرملين ينفي اتفاق الرئيسين الروسي والأوكراني على وقف اطلاق النار في شرق أوكرانيا

Google+ Print
الكرملين ينفي اتفاق الرئيسين الروسي والأوكراني على وقف اطلاق النار في شرق أوكرانيا الكرملين ينفي اتفاق الرئيسين الروسي والأوكراني على وقف اطلاق النار في شرق أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نفى المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن يكون الرئيس الروسي اتفق مع نظيره الأوكراني على وقف اطلاق النار في أوكرانيا أثناء المكالمة الهاتفية بينهما مساء أمس الثلاثاء.

وقال بيسكوف اليوم الأربعاء : ” إن روسيا لا تستطيع أن تتفق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا ، كونها ليست طرفا في النزاع”.

وجاء تصريح بيسكوف ، الذي أوردته قناة ” روسيا اليوم ” ، تعليقا على إعلان المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو في أعقاب مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اتفاق الرئيسين على وقف دائم لإطلاق النار في دونباس شرق أوكرانيا.

وكان بيان الرئاسة الأوكرانية قد أشار إلى أنه ” تم خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في منطقة دونباس والتفاهم حول الخطوات التي ستساهم في إحلال السلام”.

يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ذكر في وقت سابق من اليوم أن ” الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الأوكراني بيوتر بوروشينكو هاتفيا سبل وقف العنف في جنوب شرق أوكرانيا بأسرع وقت ممكن ، موضحا أن وجهات نظر رئيسي البلدين حول السبل المحتملة للخروج من الأزمة المعقدة تتطابق إلى حد كبير”.

 

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا