الكرملين ينفي اتفاق الرئيسين الروسي والأوكراني على وقف اطلاق النار في شرق أوكرانيا

نفى المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن يكون الرئيس الروسي اتفق مع نظيره الأوكراني على وقف اطلاق النار في أوكرانيا أثناء المكالمة الهاتفية بينهما مساء أمس الثلاثاء.

وقال بيسكوف اليوم الأربعاء : ” إن روسيا لا تستطيع أن تتفق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا ، كونها ليست طرفا في النزاع”.

وجاء تصريح بيسكوف ، الذي أوردته قناة ” روسيا اليوم ” ، تعليقا على إعلان المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو في أعقاب مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اتفاق الرئيسين على وقف دائم لإطلاق النار في دونباس شرق أوكرانيا.

وكان بيان الرئاسة الأوكرانية قد أشار إلى أنه ” تم خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في منطقة دونباس والتفاهم حول الخطوات التي ستساهم في إحلال السلام”.

يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ذكر في وقت سابق من اليوم أن ” الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الأوكراني بيوتر بوروشينكو هاتفيا سبل وقف العنف في جنوب شرق أوكرانيا بأسرع وقت ممكن ، موضحا أن وجهات نظر رئيسي البلدين حول السبل المحتملة للخروج من الأزمة المعقدة تتطابق إلى حد كبير”.

أ.ش.أ