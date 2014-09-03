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اشتعال النيران فى سيارة شرطة داخل ورشة لإصلاح السيارات بكوم أمبو بأسوان

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اشتعال النيران فى سيارة شرطة داخل ورشة لإصلاح السيارات بكوم أمبو بأسوان اشتعال النيران فى سيارة شرطة داخل ورشة لإصلاح السيارات بكوم أمبو بأسوان

صورة أرشيفية

نشب صباح اليوم الأربعاء، حريق بإحدى سيارات الشرطة فى ورشة لاصلاح السيارات بقرية الأحمدية التابعة لمدينة كوم أمبو بأسوان .

وكان العميد عيد عبد الحميد مأمور مركز كوم أمبو تلقى بلاغاً بإشتعال النيران فى سيارة شرطة بقرية الأحمدية ،وعلى الفور أنتقل المأمور وضباط وحدة مباحث المركز و قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

وبالفحص تبين أن حريق نشب فى السيارة رقم 8147/ب15 شرطة ماركة نيسان وتابعة لمركز شرطة كوم أمبو والمتواجدة مع نوح.أ ع 42 سنة صاحب ورش ميكانيكا لإصلاح السيارات و المتعاقد مع مديرية الأمن ،وتم السيطرة على الحريق و إخماده بواسطة قوات الحماية المدينة .

وبسؤال مالك الورشة لم يعلل سبب الحريق و لم يتهم أحد وتعهد بإصلاح السيارة ،حيث نتج عن الحريق تلفيات بالكابينة ،الكابوت،الإطارات الأمامية.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وملابساتها ،كما سيتم إنتقال قسم الأدلة الجنائية للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق .

وتحرر المحضر 4590 إدارى مركز كوم أمبو وجارى العرض على النيابة.

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