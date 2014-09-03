تمرد تطلق حملة لتشجيع المواطنين على شراء شهادات استثمار بقناة السويس الجديدة

أعلن المتحدث الرسمى لحركة تمرد عن تدشين حملة في جميع المحافظات بهدف حث المواطنين وتشجيعهم على شراء شهادات الاستثمار لدعم أول مشروع قومى “حفر قناه السويس الجديده”.

وقال المتحدث ، إن الحركه قررت الدفع بكل قواعدها غدا في كل ربوع مصر مطالبين الشعب المصري بدعم الاستقلال الوطنى من خلال تمويل المشروع بأموال مصريه خالصة وتوضيح أن شراء الشهادات يعد استثمارا وليس تبرعا ، ولكن الأمر له هدف أسمى وهو دعم مصر.

وطالب المؤسسات الأمنيه من القوات المسلحة والشرطة بتشديد الإجراءات الأمنيه نظرا لاحتماليه الازدحام من المواطنين الحريصين علي الشراء لمنع تسلل أعضاء التنظيمات الإرهابية بين المواطنين.

وأوضح أن شباب الحركه سيتواجدون بمحيط البنوك لدعوة المواطنين للشراء ومساندة قوات الأمن في تأمين المواطنين.

أ ش أ