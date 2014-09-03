أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تمرد تطلق حملة لتشجيع المواطنين على شراء شهادات استثمار بقناة السويس الجديدة

Google+ Print
تمرد تطلق حملة لتشجيع المواطنين على شراء شهادات استثمار بقناة السويس الجديدة تمرد تطلق حملة لتشجيع المواطنين على شراء شهادات استثمار بقناة السويس الجديدة

ارشيفية

أعلن المتحدث الرسمى لحركة تمرد عن تدشين حملة في جميع المحافظات بهدف حث المواطنين وتشجيعهم على شراء شهادات الاستثمار لدعم أول مشروع قومى “حفر قناه السويس الجديده”.

وقال المتحدث ، إن الحركه قررت الدفع بكل قواعدها غدا في كل ربوع مطالبين الشعب المصري بدعم الاستقلال الوطنى من خلال تمويل المشروع بأموال مصريه خالصة وتوضيح أن شراء الشهادات يعد استثمارا وليس تبرعا ، ولكن الأمر له هدف أسمى وهو دعم مصر.

وطالب المؤسسات الأمنيه من القوات المسلحة والشرطة بتشديد الإجراءات الأمنيه نظرا لاحتماليه الازدحام من المواطنين الحريصين علي الشراء لمنع تسلل أعضاء التنظيمات الإرهابية بين المواطنين.

وأوضح أن شباب الحركه سيتواجدون بمحيط البنوك لدعوة المواطنين للشراء ومساندة قوات الأمن في تأمين المواطنين.

 

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي