التموين : دعم التعاون الاستثماري مع مجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية

بحث الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع السفير محمد ربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، اليوم سبل دعم التعاون الاستثماري بين المنظمة ووزارة التموين في المجالات الاقتصادية وخاصة مجالات السلع الغذائية والاقماح والبورصات السلعية .

وأشار خالد حنفي إلى أنه تم الاتفاق على عمل مبادرة مصرية عربية لتنمية التجارة البينية العربية وعقد المؤتمر العربي الموسع تشارك فيه القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وإتحاد الاعمال وإتحاد المصارف من كافة الدول العربية لبحث الأمن الغذائي العربي والمشاريع الاستثمارية المشتركة .

وأوضح أنه تم خلال اللقاء استعراض المشروعات الاستثمارية الكبري الصناعية والاقتصادية والتجارية والمناطق اللوجستية التى ستقام علي محور قناة السويس الجديدة والبورصات السلعية والتي سيتم ربطها ببورصة شيكاغو الأمريكية وإنشاء أكبر مركز لتجميع وتصدير الاقماح لسوق قوامه مليار و600 مليون مستهلك.

من جانبه أعرب السفير محمد ربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية ، عن تقديره لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيدا بالخطوات السريعة التي تتخذها مصر نحو الاستقرار والتنمية الشاملة والبرامج التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة منظومتي الخبز والسلع التموينية.

وأشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية يقوم حاليا بتوحيد العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية وتشجيع كافة رجال الأعمال العرب للاستثمار في المجالات الزراعية داخل الوطن العربي وخاصة في مصر.

أ ش أ