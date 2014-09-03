في_الوديات - أهم مباريات اليوم.. نهائي المونديال، ومنعطف إنجليزي جديد

صدام التانجو الأرجنتيني بالماكينات الألمانية، منعطف إنجليزي جديد يبدأ أمام النرويج في أبرز مباريات الأربعاء الودية.

فمن جديد يتكرر صدام منتخب الأرجنتين بالمنتخب ألمانيا ولكن هذه المرة في لقاء ودي وليس في نهائي كأس العالم.

وتوج منتخب ألمانيا بكأس العالم علي حساب الأرجنتين بهدف قاتل بأقدام ماريو جوتزه ليعود الألمان بالنجمة الرابعة من قلب البرازيل.

ويلتقي المنتخب الألماني من جديد بنظيره الأرجنتين يوم الأربعاء في تمام العاشرة إلا ربع في مدينة دوسلدورف الألمانية.

ويدخل تاتا مارتينو المدير الفني الجديد للأرجنيتن الاختبار الأول له مع المنتخب، بعد توليه مهمة التدريب عقب استقالة أليخاندرو سابيلا بعد نهاية المونديال.

وسيغيب قائد المنتخب ونجم برشلونة عن ودية ألمانيا بسبب حمل عضلي زائد أصاب اللاعب في الفخذ الأيمن

في لقاء برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني.

بينما يعود من جديد الألماني ماركو رويس للظهور في قائمة ألمانيا بعد حرمانه من المشاركة في المونديال بسبب الإصابة.

منعطف إنجليزي

يستعد روي هودجسون المدير الفني لمنتخب إنجلترا للدخول إلى منعطف إنجليزي جديد يبدأ أمام النرويج.

منعطف جديد يدخله المنتخب الإنجليزي بعد اعتزال القائد ستيفن جيرارد ولاعب الوسط فرانك لامبارد وإخراج جون تيري من الحسابات نهائيا.

منعطف سيكون قائدة واين روني القائد الجديد للمنتخب، فهل ينجح روني فيما فشل فيه جيرارد؟

ويستضيف ملعب ويمبلي أول مباريات روني كقائد للمنتخب الإنجليزي أمام النرويج في لقاء أعلن هودجسون التشكيل الذي سيبدأ به المباراة.

وخرج هودجسون في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء موضحا التشكيل الذي سيبدأ به اللقاء.

وجائت الأسماء التي أعلنها هودجسون علي النحو التالي:

حراسة المرمي: جو هارت

الدفاع: لينتون بينز, فيل جونز، جاري كاهيل، جون ستونز

الوسط: أوكس تشامبرلين، جاك ويلشير، هندرسون، رحيم ستيرلنج

الهجوم: روني، ستوريدج