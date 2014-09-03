«مراسلة رصد» في التحقيقات: فيديو «كتائب حلوان» جزء من عملي كصحفية

اعترفت علياء عواض، مراسلة شبكة رصد، بالقيام بتصوير الفيديو الذي ظهر فيه عناصر ما يسمى بـ«كتائب حلوان»، ويهددون فيه بالقيام بعمليات ضد أفراد الشرطة والجيش، وقالت في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إنها لم تنضم إلى «الخلية»، وإن دورها اقتصر فقط على تصوير الفيديو وبثه على شبكة الإنترنت، مؤكدة أنها لا تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وذكرت «عواض»، التي تبلغ من العمر 28 عامًا، أنها كانت تمارس عملاً إعلاميًا، وأنها ترى أن انفرادها بمثل هذا الفيديو عمل صحفى إعلامي مميز، وقالت، إن مصر كلها تابعت الفيديو وهو ما يعد نجاحًا في عملها.

وواجهت النيابة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، وهي الانضمام إلى خلية إرهابية، واشتراكها مع إعضائها ببث فيديو يثير الرعب ويهدد الأمن العام ويتوعد بالانتقام من رجال الشرطة والجيش، فقالت: «إن كل هذا الاتهامات غير صحيحة، وقامت بتصوير فعاليات كثيرة بغض النظر عما تتضمنه تلك الفعاليات»، مشيرة إلى أنها كثيرًا ما تقوم بتصوير مظاهرات أو محاكمات او اعتصامات أو احتفالات وتبثها على موقع رصد.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمة فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وتدعى علياء نصر الدين عواض، والصادر بشأنها قرار بالضبط والإحضار من قبل النيابة العامة لقيامها بتصوير الفيديو المعروف إعلامياً باسم «كتائب حلوان»، وأفادت تحريات الأمن الوطني بأن الفتاة هربت من مسكنها بمنطقة حلوان بالقاهرة، وتم تحديد مكان اختبائها بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الرمل بمحافظة الإسكندرية وأحيلت للنيابة للتحقيق.

وأفادت تحريات الأمن الوطني بأن المتهمة تنتمي إلى عناصر كتائب حلوان، وأنها اتفقت مع العناصر على تصوير الفيديو كجزء من عملهم الإرهابي، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهمة.