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10 اكسسوارات لإطلالة عصرية جريئة

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10 اكسسوارات لإطلالة عصرية جريئة 10 اكسسوارات لإطلالة عصرية جريئة

كثرت في الآونة الأخيرة الإكسسوارات التي اتسمت بتصاميم غريبة الشكل وجريئة. ورغم أن هذا النوع من الإكسسوارات يستحوذ على إعجاب الشابات اليافعات، نجد أن بعض النساء يلجأن الى اختياره رغبة منهن بجعل إطلالاتهن أكثر تميّزاً وأقرب الى صيحات الموضة العصرية. إليك بعض النماذج من تصاميم الإكسسوارات الغريبة والعصرية. فماذا تختارين؟

 نصائح من "سيدتي نت":
1- لا تكثري من الإكسسوارات ذات التصاميم الصاخبة كي لا تفقدي رزانة الإطلالة.
2- اختاري الإكسسوارات الملوّنة مع أزياء أحادية اللون. وإذا كانت أزياؤك مزينة بالنقوش والطبعات ننصحك باختيار الإكسسوارات البسيطة ذات اللون الواحد.
3- لا تضعي عقداً ضخماً مع أقراط متدلية، بل اكتفي باختيار قطعة منهما كي تحصلي على إطلالة عصرية وأنيقة في الوقت نفسه.
4- الأساور العريضة صيحة بارزة هذا الموسم، يمكنك أن تختاريها مع غيرها من الأساور الرفيعة لتجعلي إطلالتك تبدو أكثر شباباً.

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سيدتي