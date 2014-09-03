شكاوى أهالى قرى الفيوم من بعد المدراس على أبناءهم

قبل أيام من بداية العام الدراسى الجديد والذى يستعد له كل الأسر المصرية كل حسب طريقته الخاصة ما بين شراء الملابس الجديدة والشنط وتوفير وسائل مواصلات أمنة وسط فرحة من التلاميذ وأولياء الأمور على حد سواء إلا أن الوضع يختلف تمامًا فى 7 قرى بمحافظة الفيوم ويمثل للأهالى صدمة كبيرة بسبب عدم تواجد مدارس بقراهم ويشغل الأهالى بالهم ما بين خوفهم على أولادهم الذين يقطعون مسافة تزيد على 3 كيلو مترات سيرًا على الأقدام يوميًا بسبب عدم وجود وسائل مواصلات وعدم تسوية الطرق التى تربط بين بعض القرى والمركز ، وما بين التفكير فى عدم تعليمهم ، هكذا هو الحال فى قرى “قصر منصور” و”عبد المجيد حسين” و”خليفة” و”رجوع” و”الست” و”مطرود” و”على أبو أحمد” التابعين لمركز إبشواى.

أكد عبد التواب محمد ” من قرية قصر منصور ” أن القرية لا يوجد بها مدارس تمامًا وأن أقرب مدرسة تبعد عن القرية 3 كيلو مترات يقطعها التلاميذ والطلاب على حد سواء سيًرا على الأقدام بسبب عدم وجود طريق تسير من خلاله السيارات ، مؤكدًا على أن بعض أهالى القرية فضلوا عدم تعليم أولادهم خاصة البنات خوفًا عليهم من مخاطر الطريق وسيرهم بمفردهم مسافة 3 كيلو مترات .

وأشار إلى أن وسائل المواصلات المتاحة بالقرية هى التوك توك والدراجة البخارية فقط ومن غير المعقول أن يقوم كل واحد بالقرية باستقدام توك توك لابنه لتوصيله لمدرسته فذلك يكبد الأهالى أعباء مالية كبيرة لا يستطيعون تحملها خاصة وأن الغالبية من الأسر الفقيرة .

وطالب بضرورة تسوية طريق للقرية لمرور السيارات منه وضرورة إنشاء مدرسة لتعليم الأطفال بدلًا من أن يصبحوا أميين ويقع ذنبهم على المسئولين .

وقال أحمد حسين من قرية خليفة عدم تواجد مدرسة بالقرية أصاب الأهالى بالقلق الشديد على أولادهم خاصة وأن الطريق الذى يقطعه التلاميذ للوصول إلى مدارسهم غير آمن ووقعت به العديد من الحوادث فى السابق ويخشى الأهالى على أولادهم من التعرض لأى مكروه ، مشيرا إلى أن بناء مدرسة بالقرية ليس بالمستحيل وهذا أبسط حقوق أولادنا .

وأشار سيد مراد من أهالى قرية عبد المجيد حسين أن الطريق إلى القرية والعكس غير ممهد تمامًا ويجهد الأطفال خاصة وأنهم يقطعون مسافة كبيرة للذهاب إلى مدارسهم ويأتى بعدها الطفل مجهدًا تمامًا لا يستطيع تحصيل دروسه ولا يذاكر بسبب إرهاقه وإجهاده الشديد من السير على الأقدام ، مشيرًا إلى أن الأهالى طالبوا المسئولين مرارًا وتكرارًا بإنشاء مدرسة بالقرية ولكن دون جدوى ودائما نسقط من ذاكرتهم وكأننا لسنا مواطنين لنا ولأودلانا حق التعليم .

وأضاف جمعه سيد من قرية رجوع الأمر أصبح صعبا للغاية من بيننا الكثير ممن فضلوا عدم تعليم أولادهم خوفًا عليهم ومنا من يترك عمله ويذهب لتوصيل أولاده لمدارسهم خشية حدوث مكروه لهم خاصة وأن الطرق غير ممهدة تمامًا ، مطالبًا بضرورة أن ينظر المسئولين إليهم بعين الرحمة ويتم إنشاء مدرسة بالقرية خاصة وأن ذلك أبسط حقوقهم وأسوة بباقى القرى التى تنعم بأكثر من 3 و 4 مدارس .

وطالب أهالى القرى بضرورة أن يستجيب المسئولين ويتم وضع ميزانية لبناء مدارس بقراهم وتسوية الطرق التى يسيرون من خلالها حتى يستطيعوا توفير وسيلة مواصلات أمنة لأولادهم أثناء ذهابهم إلى مدارسهم ، وناشد أهالى القرى الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار أوامر للمسئولين ببناء مدارس فى قراهم حتى لا يتم حرمان أبناءهم من التعليم .